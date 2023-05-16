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В Черновицкой области запретили УПЦ МП

В Черновицкой области запретили УПЦ МП

Киев • УНН

 • 930035 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. В Черновицкой области запретили деятельность украинской православной церкви московского патриархата. Об этом сообщил на своей странице в Facebook секретарь исполнительного комитета Черновицкого городского совета Сергей Добржанский, пишет УНН.

Цитата

"40 депутатов областного совета поддержали запрет церкви страны-агрессора. Решение принято", - написал он.

Детали

Депутаты рассмотрели проект решения "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций на территории Черновицкой области", а также ряд других обращений.

Чиновники высказали мнение, что деятельность религиозных организаций или объединений, которые имеют доказанную церковно-каноническую связь со страной-агрессором (россией), должна быть запрещена на территории Черновицкой области.

Из 42 областных депутатов "За" проголосовали 40 депутатов. "Против" были 2 областных избранника.

Также согласно проекту решения, Черновицкая ОГА должна будет осуществить анализ и принять соответствующие меры по законности использования культовых зданий и имущества государственной собственности переданным в собственность религиозным организациям, которые имеют доказанную церковно-каноническую связь со страной-агрессором.

Напомним

Недавно депутаты Луцкого районного совета в Волынской области 31 голосом проголосовали за запрет деятельности упц мп на территории Луцкого района.

Также Ровенский областной совет проголосовал за запрет деятельности упц мп в Ровенской области.

К этому, ранее в Хмельницком облсовете также запретили деятельность упц мп в области.

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