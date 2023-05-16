В Черновицкой области запретили УПЦ МП
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. В Черновицкой области запретили деятельность украинской православной церкви московского патриархата. Об этом сообщил на своей странице в Facebook секретарь исполнительного комитета Черновицкого городского совета Сергей Добржанский, пишет УНН.
Цитата
"40 депутатов областного совета поддержали запрет церкви страны-агрессора. Решение принято", - написал он.
Детали
Депутаты рассмотрели проект решения "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций на территории Черновицкой области", а также ряд других обращений.
Чиновники высказали мнение, что деятельность религиозных организаций или объединений, которые имеют доказанную церковно-каноническую связь со страной-агрессором (россией), должна быть запрещена на территории Черновицкой области.
Из 42 областных депутатов "За" проголосовали 40 депутатов. "Против" были 2 областных избранника.
Также согласно проекту решения, Черновицкая ОГА должна будет осуществить анализ и принять соответствующие меры по законности использования культовых зданий и имущества государственной собственности переданным в собственность религиозным организациям, которые имеют доказанную церковно-каноническую связь со страной-агрессором.
Напомним
Недавно депутаты Луцкого районного совета в Волынской области 31 голосом проголосовали за запрет деятельности упц мп на территории Луцкого района.
Также Ровенский областной совет проголосовал за запрет деятельности упц мп в Ровенской области.
К этому, ранее в Хмельницком облсовете также запретили деятельность упц мп в области.