Минулої доби в зоні АТО загинуло двоє українських військовослужбовців

“За минулу добу внаслідок бойових дій загинуло двоє українських військовослужбовців, ще вісім зазнали поранень”, — сказав він.

Також він зазначив, що "найбільших втрат сили АТО зазнали під час потужного мінометного обстрілу в Лобачевому, двоє загинуло, шість отримали поранення. Ще двоє зазнали поранень в Авдіївці".

Нагадаємо, минулої доби російсько-окупаційні війська 77 разів вели вогонь по позиціях українських військових.