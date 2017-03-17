Минулої доби в зоні АТО загинуло двоє українських військовослужбовців
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Минулої доби внаслідок бойових дій загинуло двоє українських військовослужбовців, ще вісім зазнали поранень і травмувань. Про це під час брифінгу сказав речник Міністерства оборони Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“За минулу добу внаслідок бойових дій загинуло двоє українських військовослужбовців, ще вісім зазнали поранень”, — сказав він.
Також він зазначив, що "найбільших втрат сили АТО зазнали під час потужного мінометного обстрілу в Лобачевому, двоє загинуло, шість отримали поранення. Ще двоє зазнали поранень в Авдіївці".
Нагадаємо, минулої доби російсько-окупаційні війська 77 разів вели вогонь по позиціях українських військових.