За минувшие сутки в зоне АТО погибли двое украинских военнослужащих

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибли двое украинских военнослужащих, еще восемь получили ранения", - сказал он.

Также он отметил, что "наибольшие потери силы АТО понесли во время мощного минометного обстрела в Лобачево, двое погибли, шесть получили ранения. Еще двое получили ранения в Авдеевке".

Напомним, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 77 раз вели огонь по позициям украинских военных.