За минувшие сутки в зоне АТО погибли двое украинских военнослужащих
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. За минувшие сутки в результате боевых действий погибли двое украинских военнослужащих, еще восемь получили ранения и травмы. Об этом во время брифинга сказал спикер Министерства обороны Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"За минувшие сутки в результате боевых действий погибли двое украинских военнослужащих, еще восемь получили ранения", - сказал он.
Также он отметил, что "наибольшие потери силы АТО понесли во время мощного минометного обстрела в Лобачево, двое погибли, шесть получили ранения. Еще двое получили ранения в Авдеевке".
Напомним, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 77 раз вели огонь по позициям украинских военных.