Минулої доби в зоні АТО четверо українських військовослужбовців отримали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. За минулу добу внаслідок бойових дій в зоні АТО жоден український військовослужбовець не загинув, четверо зазнали поранень та травмувань. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, четверо наших військових зазнали поранень та травмувань", - сказав він.
Нагадаємо, бойовики з САУ та мінометів обстріляли позиції сил АТО на Луганщині.
Як повідомляв УНН, минулої доби російсько-окупаційні війська 91 раз вели вогонь по позиціях українських військових.