За минувшие сутки в зоне АТО четверо украинских военнослужащих получили ранения

"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, четверо наших военных получили ранения и травмы", - сказал он.

Напомним, боевики из САУ и минометов обстреляли позиции сил АТО в Луганской области.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 91 раз вели огонь по позициям украинских военных.