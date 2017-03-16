За минувшие сутки в зоне АТО четверо украинских военнослужащих получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. За минувшие сутки в результате боевых действий в зоне АТО ни один украинский военнослужащий не погиб, четверо получили ранения и травмы. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, четверо наших военных получили ранения и травмы", - сказал он.
Напомним, боевики из САУ и минометов обстреляли позиции сил АТО в Луганской области.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 91 раз вели огонь по позициям украинских военных.