Минулої доби українські військові 16 разів відкривали вогонь по бойовиках

"Загалом протягом минулої доби, 18 червня, підрозділами Об’єднаних сил зафіксовано 28 ворожих обстрілів, під час яких окупанти випустили по позиціях українських захисників 45 мін. Задля збереження життя та здоров’я особового складу Об’єднаних сил, українські захисники 16 разів відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи штатне піхотне озброєння", - сказав Праута.



Він підтвердив раніше оприлюднену інформацію про те, що минулої доби внаслідок бойових дій двоє українських захисників отримали поранення.



"Їх було невідкладно евакуйовано до військових госпіталів", - зазначив представник Міноборони.

Як повідомляв УНН, з початку поточної доби зафіксовано обстріли позицій ООС російсько-терористичними угрупованнями на Донецькому напрямку.