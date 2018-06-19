За прошедшие сутки украинские военные 16 раз открывали огонь по боевикам

"В целом за прошедшие сутки, 18 июня, подразделениями Объединенных сил зафиксировано 28 вражеских обстрелов, во время которых оккупанты выпустили по позициям украинских защитников 45 мин. Для сохранения жизни и здоровья личного состава Объединенных сил, украинские защитники 16 раз открывали огонь, применяя штатное пехотное вооружение", - сказал Праута.



Он подтвердил ранее опубликованную информацию о том, что за прошедшие сутки в результате боевых действий двое украинских защитников получили ранения.



"Их было безотлагательно эвакуировано в военные госпитали", - отметил представитель Минобороны.

Как сообщал УНН, с начала текущих суток зафиксировано обстрелы позиций ООС российско-террористическими группировками на Донецком направлении.