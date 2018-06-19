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За прошедшие сутки украинские военные 16 раз открывали огонь по боевикам

За прошедшие сутки украинские военные 16 раз открывали огонь по боевикам

Киев  •  УНН

 • 8901 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. На протяжении прошедших суток украинские военные были вынуждены 16 раз открывать огонь на обстрелы боевиков на Донбассе. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Максим Праута, передает корреспондент УНН.

"В целом за прошедшие сутки, 18 июня, подразделениями Объединенных сил зафиксировано 28 вражеских обстрелов, во время которых оккупанты выпустили по позициям украинских защитников 45 мин. Для сохранения жизни и здоровья личного состава Объединенных сил, украинские защитники 16 раз открывали огонь, применяя штатное пехотное вооружение", - сказал Праута.

Он подтвердил ранее опубликованную информацию о том, что за прошедшие сутки в результате боевых действий двое украинских защитников получили ранения.

"Их было безотлагательно эвакуировано в военные госпитали", - отметил представитель Минобороны.

Как сообщал УНН, с начала текущих суток зафиксировано обстрелы позиций ООС российско-террористическими группировками на Донецком направлении.

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