Мінрозвитку провело масштабний моніторинг безбар'єрності: лише 20% об'єктів доступні для осіб з інвалідністю

У 2024 році Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України провело масштабний моніторинг безбар’єрності будівель, споруд та послуг для осіб з інвалідністю. Моніторинг вперше включав обстеження стану вулиць, зупинок громадського транспорту та об’єктів благоустрою. Лише 20% об’єктів виявилися безбар’єрними, пише УНН.

"За підсумками цього року обстежено 93 тис. об’єктів, що є суттєвим зростанням порівняно з минулим роком, коли було перевірено близько 54 тисяч.

Загальні результати моніторингу показати, що 20% об'єктів є безбар'єрними. Найкращий показник безбар'єрності мають заклади охорони здоров'я – 43% безбар’єрних, центри надання адміністративних послуг - 41% безбар’єрних та банки – 36% безбар’єрних", - ыдеться у повідомленні міністерства у Facebook.

Моніторинг також охопив вулиці, дороги, зупинки громадського транспорту та об’єкти благоустрою. Лише 22% цих об’єктів відповідають стандартам безбар’єрності. Найкращі показники зафіксовано на:

зупинках громадського транспорту – 28% доступності,

вулицях, що ведуть до лікарень – 25% доступності.

У той же час, пішохідні шляхи на центральних вулицях мають лише 16% безбар’єрності, що свідчить про необхідність значного вдосконалення.

Серед регіонів з вищим ступенем безбар’єрності - Закарпатська, Чернівецька, Хмельницька, Вінницька, Одеська, Миколаївська, Рівненська, Чернігівська, а також Харківська області.

Слідом за ними ступінь безбар’єрності демонструють відповідні показники Івано-Франківська, Тернопільська, Волинська, Житомирська, Київська, Черкаська, Кіровоградська, Херсонська, Дніпропетровська, Полтавська, Сумська області та місто Київ.

"Такий масштабний моніторинг дає змогу отримати реальну картину про доступність середовища для всіх громадян, особливо для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення", - зазначили у міністерстві.

Додамо

Раніше УНН розповідав, що Броварська територіальна громада впроваджує чотирирічну програму із забезпечення доступності для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Окрім встановлення підйомників у житлових будинках, програма охоплює забезпечення доступності державних установ. Зокрема, для працевлаштування людей з інвалідністю у межах державної програми можуть виділятися кошти на облаштування робочих місць – до 100 тисяч гривень на установу. Міська програма також спрямована на створення безбар'єрного середовища в установах і громадських місцях, що дозволить покращити якість життя маломобільних мешканців Броварів.

Радниця міського голови Броварів Олена Акопян розповіла УНН, що всі державні установи в Броварах доступні для людей з інвалідністю. Усі великі торгівельні центри облаштовані пандусами, ліфтами, гігієнічними кімнатами для осіб з інвалідністю. Різні комерційні установи та організації стали частіше звертатися за консультаціями, щоб правильно облаштувати або переробити входи, щоб вони були доступними для людей з інвалідністю.