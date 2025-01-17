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Мінрозвитку провело масштабний моніторинг безбар'єрності: лише 20% об'єктів доступні для осіб з інвалідністю

Мінрозвитку провело масштабний моніторинг безбар'єрності: лише 20% об'єктів доступні для осіб з інвалідністю

Київ • УНН

 • 24747 перегляди

Міністерство розвитку громад провело масштабний моніторинг безбар'єрності 93 тисяч об'єктів в Україні. Найкращі показники мають заклади охорони здоров'я - 43%, ЦНАП - 41% та банки - 36%.

У 2024 році Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України провело масштабний моніторинг безбар’єрності будівель, споруд та послуг для осіб з інвалідністю. Моніторинг вперше включав обстеження стану вулиць, зупинок громадського транспорту та об’єктів благоустрою. Лише 20% об’єктів виявилися безбар’єрними, пише УНН.

"За підсумками цього року обстежено 93 тис. об’єктів, що є суттєвим зростанням порівняно з минулим роком, коли було перевірено близько 54 тисяч.

Загальні результати моніторингу показати, що 20% об'єктів є безбар'єрними. Найкращий показник безбар'єрності мають заклади охорони здоров'я – 43% безбар’єрних, центри надання адміністративних послуг - 41% безбар’єрних та банки – 36% безбар’єрних", - ыдеться у повідомленні міністерства у Facebook.

Моніторинг також охопив вулиці, дороги, зупинки громадського транспорту та об’єкти благоустрою. Лише 22% цих об’єктів відповідають стандартам безбар’єрності. Найкращі показники зафіксовано на:

  • зупинках громадського транспорту – 28% доступності,
    • вулицях, що ведуть до лікарень – 25% доступності.

      У той же час, пішохідні шляхи на центральних вулицях мають лише 16% безбар’єрності, що свідчить про необхідність значного вдосконалення.

      Серед регіонів з вищим ступенем безбар’єрності - Закарпатська, Чернівецька, Хмельницька, Вінницька, Одеська, Миколаївська, Рівненська, Чернігівська, а також Харківська області.

      Слідом за ними ступінь безбар’єрності демонструють відповідні показники Івано-Франківська, Тернопільська, Волинська, Житомирська, Київська, Черкаська, Кіровоградська, Херсонська, Дніпропетровська, Полтавська, Сумська області та місто Київ.

      "Такий масштабний моніторинг дає змогу отримати реальну картину про доступність середовища для всіх громадян, особливо для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення", - зазначили у міністерстві.

      Додамо

      Раніше УНН розповідав, що Броварська територіальна громада впроваджує чотирирічну програму із забезпечення доступності для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Окрім встановлення підйомників у житлових будинках, програма охоплює забезпечення доступності державних установ. Зокрема, для працевлаштування людей з інвалідністю у межах державної програми можуть виділятися кошти на облаштування робочих місць – до 100 тисяч гривень на установу. Міська програма також спрямована на створення безбар'єрного середовища в установах і громадських місцях, що дозволить покращити якість життя маломобільних мешканців Броварів.

      Радниця міського голови Броварів Олена Акопян розповіла УНН, що всі державні установи в Броварах доступні для людей з інвалідністю. Усі великі торгівельні центри облаштовані пандусами, ліфтами, гігієнічними кімнатами для осіб з інвалідністю. Різні комерційні установи та організації стали частіше звертатися за консультаціями, щоб правильно облаштувати або переробити входи, щоб вони були доступними для людей з інвалідністю.

      Лілія Подоляк

      Лілія Подоляк

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