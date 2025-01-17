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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Минразвития провело масштабный мониторинг безбарьерности: только 20% объектов доступны для лиц с инвалидностью

Минразвития провело масштабный мониторинг безбарьерности: только 20% объектов доступны для лиц с инвалидностью

Киев  •  УНН

 • 4592 просмотра

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Министерство развития общин провело масштабный мониторинг безбарьерности 93 тысяч объектов в Украине. Лучшие показатели имеют учреждения здравоохранения - 43%, ЦПАУ - 41% и банки - 36%.

В 2024 году Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины провело масштабный мониторинг безбарьерности зданий, сооружений и услуг для лиц с инвалидностью. Мониторинг впервые включал обследование состояния улиц, остановок общественного транспорта и объектов благоустройства. Лишь 20% объектов оказались безбарьерными, пишет УНН.

"По итогам этого года обследовано 93 тыс. объектов, что является существенным ростом по сравнению с прошлым годом, когда было проверено около 54 тысяч.

Общие результаты мониторинга показать, что 20% объектов являются безбарьерными. Лучший показатель безбарьерности имеют учреждения здравоохранения - 43% безбарьерных, центры предоставления административных услуг - 41% безбарьерных и банки - 36% безбарьерных", - говорится в сообщении министерства в Facebook.

Мониторинг также охватил улицы, дороги, остановки общественного транспорта и объекты благоустройства. Только 22% этих объектов соответствуют стандартам безбарьерности. Лучшие показатели зафиксированы на:

  • остановках общественного транспорта - 28% доступности,
    • улицах, ведущих к больницам - 25% доступности.

      В то же время, пешеходные пути на центральных улицах имеют лишь 16% безбарьерности, что свидетельствует о необходимости значительного совершенствования.

      Среди регионов с высшей степенью безбарьерности - Закарпатская, Черновицкая, Хмельницкая, Винницкая, Одесская, Николаевская, Ровенская, Черниговская, а также Харьковская области.

      Вслед за ними степень безбарьерности демонстрируют соответствующие показатели Ивано-Франковская, Тернопольская, Волынская, Житомирская, Киевская, Черкасская, Кировоградская, Херсонская, Днепропетровская, Полтавская, Сумская области и город Киев.

      "Такой масштабный мониторинг позволяет получить реальную картину о доступности среды для всех граждан, особенно для лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения", - отметили в министерстве.

      Добавим

      Ранее УНН рассказывал, что Броварская территориальная громада внедряет четырехлетнюю программу по обеспечению доступности для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения. Кроме установки подъемников в жилых домах, программа охватывает обеспечение доступности государственных учреждений. В частности, для трудоустройства людей с инвалидностью в рамках государственной программы могут выделяться средства на обустройство рабочих мест - до 100 тысяч гривен на учреждение. Городская программа также направлена на создание безбарьерной среды в учреждениях и общественных местах, что позволит улучшить качество жизни маломобильных жителей Броваров.

      Советник городского головы Броваров Елена Акопян рассказала УНН, что все государственные учреждения в Броварах доступны для людей с инвалидностью. Все крупные торговые центры оборудованы пандусами, лифтами, гигиеническими комнатами для лиц с инвалидностью. Различные коммерческие учреждения и организации стали чаще обращаться за консультациями, чтобы правильно обустроить или переделать входы, чтобы они были доступными для людей с инвалидностью.

      Лилия Подоляк

      Лилия Подоляк

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