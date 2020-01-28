Міносвіти Китаю відклало початок нового навчального семестру через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Міністерство освіти Китаю оголосило про те, що початок нового періоду навчання для навчальних закладів на території країни відкладено на невизначений термін. Про рішення відомства у вівторок повідомило інформаційне агентство Xinhuanet, передає УНН.
"Міністерство освіти Китаю оголосило, що весняний семестр 2020 роки для коледжів і університетів буде відкладений через спалах коронавіруса 2019 nCoV. Відомство не називає точних дат початку періоду навчання, але звертає увагу, що подібне рішення повинне бути прийняте в залежності від місця розташування і епідемічної ситуації в регіоні", - повідомляє Xinhuanet.
При цьому, студенти, які покинули навчальні заклади на період канікул, не повинні повертатися аж до оголошення про відновлення занять.
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Інформагентство також зазначає, що терміни відновлення занять в середніх і початкових школах, а також дитячих садах повинні бути визначені місцевими органами освіти.
Тим часом Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я повідомив, що виявлений в Україні коронавірус не є китайським вірусом 2019-nCoV.
Коронавірус з Китаю продовжує розповсюджуватися світом. Перший випадок зараження на 2019-nCoV в ніч на 28 січня підтвердили у Німеччині.
Як повідомляв УНН, станом на 28 січня зараження коронавірусом 2019 nCoV в Китаї виявлено більш ніж у 4000 чоловік, а кількість померлих перевищило 100 осіб. Пекін обмежив транспортне сполучення з низкою міст, фактично помістивши під карантин понад 56 млн осіб в 18 містах Хубей.