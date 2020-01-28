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Минобразования Китая отложило начало нового учебного семестра из-за коронавируса

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 января. УНН. Министерство образования Китая объявило о том, что начало нового периода обучения для учебных заведений на территории страны отложено на неопределенный срок. О решении ведомства во вторник сообщило информационное агентство Xinhuanet, передает УНН.

Минобразования Китая отложило начало нового учебного семестра из-за коронавируса

“Министерство образования Китая объявило, что весенний семестр 2020 года для колледжей и университетов будет отложен из-за вспышки коронавируса 2019 nCoV. Ведомство не называет точных дат начала периода обучения, но обращает внимание, что подобное решение должно быть принято в зависимости от местоположения и эпидемической ситуации в регионе”, — сообщает Xinhuanet.

При этом, студенты, которые покинули учебные заведения на период каникул, не должны возвращаться до объявления о возобновлении занятий.

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Информагентство также отмечает, что сроки возобновления занятий в средних и начальных школах, а также детских садах должны быть определены местными органами образования.

Между тем Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения сообщил, что обнаруженный в Украине коронавирус не является китайским вирусом 2019-nCoV.

Коронавирус из Китая продолжает распространяться по миру. Первый случай заражения 2019-nCoV в ночь на 28 января подтвердили в Германии.

Как сообщал УНН, по состоянию на 28 января заражения коронавирусом 2019 nCoV в Китае обнаружены более чем в 4000 человек, а количество умерших превысило 100 человек. Пекин ограничил транспортное сообщение с рядом городов, фактически поместив под карантин более 56 млн человек в 18 городах Хубэй.

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