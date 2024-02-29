Міноборони України виграло міжнародний арбітраж на майже 19 мільйонів гривень
Київ • УНН
Міжнародний арбітражний суд присудив Міністерству оборони України понад 491 000 доларів США після того, як іноземні постачальники порушили контракти, порушивши терміни постачання товарів українським військовим.
Міжнародний арбітраж ухвалив два рішення, якими присудив стягнути з іноземних суб’єктів господарювання на користь Міністерства оборони України кошти на загальну суму понад 491 тисячу доларів (понад 19 мільйонів гривень). Про це повідомляє пресслужба Міноборони України, пише УНН.
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Згідно з укладеними зовнішньоекономічними договорами на закупівлю речового майна, Міноборони повністю виконало свої зобов’язання та вчасно оплатило вартість товару. Однак іноземні постачальники порушили терміни постачання.
У звʼязку з цим Міноборони звернулось до міжнародного арбітражу щодо стягнення штрафних санкцій. Арбітраж позов задовольнив.
У відомстві наголошують, що Міноборони відстежує виконання постачальниками взятих зобов’язань, аби українське військо вчасно отримувало всі види послуг, які забезпечує відомство.
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