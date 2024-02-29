Минобороны Украины выиграло международный арбитраж на почти 19 миллионов гривен

Международный арбитраж принял два решения, которыми присудил взыскать с иностранных субъектов хозяйствования в пользу Министерства обороны Украины средства на общую сумму более 491 тысячи долларов (более 19 миллионов гривен). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины, пишет УНН.

Детали

Согласно заключенным внешнеэкономическим договорам на закупку вещевого имущества, Минобороны полностью выполнило свои обязательства и вовремя оплатило стоимость товара. Однако иностранные поставщики нарушили сроки поставки.

В связи с этим Минобороны обратилось в международный арбитраж о взыскании штрафных санкций. Арбитраж иск удовлетворил.

В ведомстве отмечают, что Минобороны отслеживает выполнение поставщиками взятых обязательств, чтобы украинское войско вовремя получало все виды услуг, которые обеспечивает ведомство.

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