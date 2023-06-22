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міноборони рф вперше у своїй історії підписало контракти з понад 20 військовими угрупуваннями

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. В міноборони рф повідомили, що понад 20 добровольчих формувань, які беруть участь у війні проти України, підписали контракти з російським військовим відомством. Ватажок пвк “вагнер” євгеній пригожин заявив після цієї події, що не приєднається через некомпетентність шойгу, пише DW, передає УНН.

міноборони рф вперше у своїй історії підписало контракти з понад 20 військовими угрупуваннями

Деталі

Понад 20 військових угруповань підписали контракти з міноборони рф, пише видання посилаючись на заяву відомства. Такі угоди російське оборонне міністерство змушене укладати вперше у своїй історії. Відповідний наказ після вказівки володимира путіна раніше підписав глава міноборони сергій шойгу.

Засновник пвк "вагнер" євген пригожин після цього заявив, що не буде цього робити, оскільки "шойгу не може нормально керувати військовими формуваннями".

Доповнення

Як зазначила британська розвідка, діалог ватажка пвк “вагнер” євгенія пригожина з російським оборонним відомством стає все більш конфронтаційним. пригожин намагається підірвати авторитет офіційного військового керівництва, що міноборони напевно вважає дуже прикрим.

Після оголошення мінобороною рф 10 червня про необхідність підписання контрактів добровольчими формуваннями, яке відкрито підтримав путін, засновник пвк “вагнер” євгеній пригожин заявив, що бійці його формування не укладатимуть контракт із міноборони рф - назвавши це "злочином" і "шляхом ганьби", а саме відомство - "приватизованим групою приватних осіб". Аналітики британської розвідки зазначають, що пригожин раніше критикував міністерство оборони рф, але спирався на авторитет путіна. Цією заявою він поставив під сумнів авторитет глави кремля.

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