Детали

Более 20 военных группировок подписали контракты с минобороны рф, пишет издание ссылаясь на заявление ведомства. Такие соглашения российское оборонное министерство вынуждено заключать впервые в своей истории. Соответствующий приказ после указания владимира путина ранее подписал глава минобороны сергей шойгу.

Основатель чвк "вагнер" евген пригожин после этого заявил, что не будет этого делать, поскольку "шойгу не может нормально управлять военными формированиями".

Дополнение

Как отметила британская разведка, диалог главаря пвк “вагнер” евгения пригожина с российским оборонным ведомством становится все более конфронтационным. пригожин пытается подорвать авторитет официального военного руководства, что минобороны наверняка считает очень досадным.

После объявления минобороны рф 10 июня о необходимости подписания контрактов добровольческими формированиями, которое открыто поддержал путин, основатель пвк “вагнер” евгений пригожин заявил, что бойцы его формирования не будут заключать контракт с минобороны рф - назвав это "преступлением" и "путем позора", а само ведомство - "приватизированным группой частных лиц". Аналитики британской разведки отмечают, что пригожин ранее критиковал министерство обороны рф, но опирался на авторитет путина. Этим заявлением он поставил под сомнение авторитет главы кремля.

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