Ще плюс 650 окупантів та гелікоптер: Генштаб оновив дані про втрати армії рф
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 222 650 осіб, 4013 танків, 307 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 22.06.2023 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 222 650 (+650) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 4013 (+7) од.,
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- бойових броньованих машин ‒ 7783 (+12) од.,
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- артилерійських систем – 3941 (+21) од.,
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- РСЗВ – 617 (+2) од.,
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- засобів ППО ‒ 376 (+1) од.,
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- літаків – 314 (+0) од.,
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- гелікоптерів – 307 (+1) од.,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3438 (+10),
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- крилатих ракет ‒ 1214 (+0),
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- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од.,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 6678 (+11) од.,
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- спеціальної техніки ‒ 539 (+0).
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Доповнення
Авіація ЗСУ завдала 12 ударів по районах зосередження окупантів.