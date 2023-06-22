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Ще плюс 650 окупантів та гелікоптер: Генштаб оновив дані про втрати армії рф

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 222 650 осіб, 4013 танків, 307 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Ще плюс 650 окупантів та гелікоптер: Генштаб оновив дані про втрати армії рф

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 22.06.2023 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 222 650 (+650) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4013 (+7) од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 7783 (+12) од.,
  • артилерійських систем – 3941 (+21) од.,
  • РСЗВ – 617 (+2) од.,
  • засобів ППО ‒ 376 (+1) од.,
  • літаків – 314 (+0) од.,
  • гелікоптерів – 307 (+1) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3438 (+10),
  • крилатих ракет ‒ 1214 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6678 (+11) од.,
  • спеціальної техніки ‒ 539 (+0).

Доповнення

Авіація ЗСУ завдала 12 ударів по районах зосередження окупантів.

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