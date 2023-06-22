Еще плюс 650 оккупантов и вертолет: Генштаб обновил данные о потерях армии рф
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 222 650 человек, 4013 танков, 307 вертолетов и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 22.06.2023 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 222 650 (+650) человек ликвидировано,
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- танков - 4013 (+7) ед.,
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- боевых бронированных машин - 7783 (+12) ед.,
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- артиллерийских систем – 3941 (+21) ед.,
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- РСЗО – 617 (+2) ед.,
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- средств ПВО - 376 (+1) ед.,
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- самолетов – 314 (+0) ед.,
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- вертолетов – 307 (+1) ед.,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3438 (+10),
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- крылатых ракет - 1214 (+0),
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- кораблей/катеров - 18 (+0) ед.,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 6678 (+11) ед.,
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- специальной техники - 539 (+0).
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Дополнение
Авиация ВСУ нанесла 12 ударов по районам сосредоточения оккупантов.