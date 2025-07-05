Міністр транспорту ФРН не бачить проблеми для водіння у "ковтку алкоголю"

Федеральний міністр транспорту Німеччини Патрік Шнідер виступив проти скасування межі допустимого вмісту алкоголю в крові водіїв. Про це він заявив Про це повідомляє Spiegel, пише УНН.

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Як зазначає видання, нині в Німеччині водіям віком від 21 року дозволяється мати 0,5 проміле алкоголю в крові, аби сідати за кермо. Але нещодавно міністр транспорту землі Бранденбург Детлеф Табберт закликав знизити його до нуля.

"Я, звичайно, рекомендую сідати за кермо без алкоголю", – прокоментував пропозицію Шнідер.

Він водночас заявив, що вважає нинішню межу в 0,5 проміле "достатньою і цільовою".

На багатьох світських заходах з ввічливості люди піднімають келих і роблять ковток, не ставлячи тим самим під загрозу дорожній рух - пояснив федеральний міністр.

Більш категорично, однак, глава німецького Міністерства транспорту висловився щодо споживання водіями канабісу.

До канабісу я ставлюся дуже критично. Його вплив у дорожньому русі вважаю відносно непередбачуваним. Ми повинні уважно розглянути це питання впродовж цієї каденції - додав він.

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