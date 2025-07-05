Міністр транспорту ФРН не бачить проблеми для водіння у "ковтку алкоголю"
Київ • УНН
Федеральний міністр транспорту Німеччини Патрік Шнідер виступив проти скасування межі допустимого вмісту алкоголю в крові водіїв, яка становить 0,5 проміле. Він вважає цю межу достатньою, але висловив критичне ставлення до споживання канабісу водіями.
Федеральний міністр транспорту Німеччини Патрік Шнідер виступив проти скасування межі допустимого вмісту алкоголю в крові водіїв. Про це він заявив Про це повідомляє Spiegel, пише УНН.
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Як зазначає видання, нині в Німеччині водіям віком від 21 року дозволяється мати 0,5 проміле алкоголю в крові, аби сідати за кермо. Але нещодавно міністр транспорту землі Бранденбург Детлеф Табберт закликав знизити його до нуля.
"Я, звичайно, рекомендую сідати за кермо без алкоголю", – прокоментував пропозицію Шнідер.
Він водночас заявив, що вважає нинішню межу в 0,5 проміле "достатньою і цільовою".
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Більш категорично, однак, глава німецького Міністерства транспорту висловився щодо споживання водіями канабісу.
До канабісу я ставлюся дуже критично. Його вплив у дорожньому русі вважаю відносно непередбачуваним. Ми повинні уважно розглянути це питання впродовж цієї каденції
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