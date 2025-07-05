Министр транспорта ФРГ не видит проблемы для вождения в "глотке алкоголя"

Федеральный министр транспорта Германии Патрик Шнидер выступил против отмены предела допустимого содержания алкоголя в крови водителей. Об этом он заявил. Об этом сообщает Spiegel, пишет УНН.

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Как отмечает издание, сейчас в Германии водителям в возрасте от 21 года разрешается иметь 0,5 промилле алкоголя в крови, чтобы садиться за руль. Но недавно министр транспорта земли Бранденбург Детлеф Табберт призвал снизить его до нуля.

"Я, конечно, рекомендую садиться за руль без алкоголя", – прокомментировал предложение Шнидер.

Он в то же время заявил, что считает нынешний предел в 0,5 промилле "достаточным и целевым".

На многих светских мероприятиях из вежливости люди поднимают бокал и делают глоток, не ставя тем самым под угрозу дорожное движение - пояснил федеральный министр.

Более категорично, однако, глава немецкого Министерства транспорта высказался относительно употребления водителями каннабиса.

К каннабису я отношусь очень критически. Его влияние в дорожном движении считаю относительно непредсказуемым. Мы должны внимательно рассмотреть этот вопрос в течение этой каденции - добавил он.

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