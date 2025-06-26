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Таймс

В Таиланде правительство хочет снова криминализировать каннабис

Киев • УНН

 • 228 просмотра

Правительство Таиланда планирует вернуть уголовную ответственность за каннабис, что угрожает отрасли стоимостью более 1 миллиарда долларов, которая процветала с 2022 года. Министерство здравоохранения уже запретило продажу каннабиса для рекреационного использования и требует рецепт врача для розничной покупки.

В Таиланде правительство хочет снова криминализировать каннабис

Правительство Таиланда собирается вернуть уголовную ответственность за каннабис, погружая в неопределенность отрасль, оцениваемую более чем в 1 миллиард долларов, которая процветала с тех пор, как вещество было исключено из списка наркотиков страны в 2022 году, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Попытка ввести новые меры контроля за рекреационным использованием каннабиса произошла после того, как партия Бхумджайтай, выступавшая за его легализацию, вышла из правящей коалиции на прошлой неделе после очевидного ненадлежащего урегулирования премьер-министра Таиланда Петонгтарна Чинавата пограничного спора с Камбоджей, пишет издание.

Во вторник поздно вечером министерство здравоохранения Таиланда издало приказ, запрещающий продажу каннабиса для рекреационного использования и делающий обязательным для любой розничной покупки рецепт врача.

Новые правила вступят в силу после публикации в королевской газете, что может произойти в течение нескольких дней.

"В будущем каннабис будет классифицирован как наркотик", - заявил во вторник министр здравоохранения Сомсак Тепсутин.

Дополнение

Три года назад Таиланд стал одной из первых стран в Азии, которые декриминализировали рекреационное использование каннабиса, но без каких-либо всеобъемлющих правил, регулирующих этот сектор.

С тех пор по всему Таиланду появились десятки тысяч магазинов и предприятий, торгующих каннабисом, многие из которых расположены в туристических центрах страны.

Ранее торговая палата Таиланда оценивала, что к 2025 году эта отрасль, включающая лекарственные препараты, может стоить 1,2 млрд долларов.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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