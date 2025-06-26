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У Таїланді уряд хоче знову криміналізувати канабіс

Київ • УНН

 • 224 перегляди

Уряд Таїланду планує повернути кримінальну відповідальність за канабіс, що загрожує галузі вартістю понад 1 мільярд доларів, яка процвітала з 2022 року. Міністерство охорони здоров'я вже заборонило продаж канабісу для рекреаційного використання та вимагає рецепт лікаря для роздрібної купівлі.

У Таїланді уряд хоче знову криміналізувати канабіс

Уряд Таїланду збирається повернути кримінальну відповідальність за канабіс, занурюючи в невизначеність галузь, що оцінюється більш ніж у 1 мільярд доларів, яка процвітала з того часу, як речовина була виключена зі списку наркотиків країни у 2022 році, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Спроба ввести нові заходи контролю за рекреаційним використанням каннабісу сталася після того, як партія Бхумджайтай, яка виступала за його легалізацію, вийшла з правлячої коаліції минулого тижня після очевидного неналежного врегулювання прем'єр-міністра Таїланду Петонгтарна Чинавата з прикордонною суперечкою з Камбоджею, пише видання.

У вівторок пізно ввечері міністерство охорони здоров'я Таїланду видало наказ, який забороняє продаж канабісу для рекреаційного використання та робить обов'язковим для будь-якої роздрібної купівлі рецепт лікаря.

Нові правила набудуть чинності після публікації у королівській газеті, що може статися протягом кількох днів.

"У майбутньому канабіс буде класифікований як наркотик", - заявив у вівторок міністр охорони здоров'я Сомсак Тепсутін.

Доповнення

Три роки тому Таїланд став однією з перших країн в Азії, які декриміналізували рекреаційне використання канабісу, але без будь-яких всеосяжних правил, що регулюють цей сектор.

З того часу по всьому Таїланду з'явилися десятки тисяч магазинів і підприємств, які торгують канабісом, багато з яких розташовані в туристичних центрах країни.

Раніше торгова палата Таїланду оцінювала, що до 2025 року ця галузь, що включає лікарські препарати, може коштувати 1,2 млрд доларів.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
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