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Міністр оборони Нідерландів: Зеленський не має погоджуватися на угоду, яка призведе до "міжвоєнного періоду"

Київ • УНН

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Рубен Брекельманс на Паризькому форумі застеріг від згоди України на угоди, яка призведе до "міжвоєнного періоду", та закликав Європу зміцнювати безпеку. Він наголосив, що США більше не гарантують автоматичну підтримку, тому ЄС має діяти самостійно.

Міністр оборони Нідерландів: Зеленський не має погоджуватися на угоду, яка призведе до "міжвоєнного періоду"

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що Президент України Володимир Зеленський не повинен погоджуватися на угоду, яка призведе до "міжвоєнного періоду". Про це він сказав на Паризькому форумі з питань оборони та стратегії у вівторок, пише УНН з посиланням на Reuters та The Guardian.

Президент Зеленський не повинен погоджуватися на угоду, яка призведе до якогось міжвоєнного періоду, коли на горизонті постійно маячить агресія

- сказав Брекельманс.

"Йому потрібно вести переговори з позиції сили", - додав Брекельманс.

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При цьому він заявив, що "путін дуже чітко дав зрозуміти, що Україна не є його останньою зупинкою в його кампанії до імперського минулого".

"Він продовжуватиме свої агресивні, загарбницькі спроби збільшити вплив і територію Російської імперії заради своєї мрії відновити "русский мир". Це мрія для путіна, і це кошмар для решти Європи. Настав час дати путіну зрозуміти, що його мрії не збігаються з реальністю", - вказав він.

Брекельманс також зауважив, що "Сполучені Штати чітко дали зрозуміти, що їх підтримка України більше не є даністю, і десятиліттями залежність Європи від США більше не можна сприймати як належне. Натомість його треба заробити. Тому Європі потрібно зміцнити свою архітектуру безпеки, і у нас не так багато часу, щоб зробити це правильно".

"Ми повинні подолати комплекс неповноцінності. Ми сильніші, ніж ми думаємо, і ця сила нам знадобиться для нашої безпеки", - наголосив голова Міноборони Нідерландів.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс також виступив на конференції в Парижі сьогодні вранці, попередивши, що "Європа стоїть на роздоріжжі", оскільки "приголомшення, які нав’язує Росія, лише зростають" і "у нас немає багато часу, щоб виправити це, у нас є лише один шанс".

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У дуже гострій відсилці, як вказує The Guardian, Брекельманс натякнув на нещодавні коментарі Трампа щодо статті 5 НАТО.

"НАТО було створено в 1949 році, щоб запобігти майбутнім війнам завдяки єдиній силі. І сьогодні, коли ми йдемо до входу в штаб-квартиру НАТО, ми проходимо повз великий шматок Берлінської стіни з лівого боку, це символ кінця холодної війни, [і] з правого боку ми бачимо перекручений і понівечений шматок сталі з веж-близнюків, нагадування про 11 вересня та нагадування про вплив тероризму. Це також нагадування про те, що наші американські союзники просять про допомогу, і нагадування про те, що європейські союзники відповідають на цей заклик", - вказав він.

У різкому нагадуванні про те, що поставлено на карту, він додав: "Я не можу не запитувати, які реліквії війни будуть стояти поруч із цими через п’ять-десять років? Чи це буде шматок бетону від житлового будинку в Харкові? Це буде частина інтернет-кабелю з Північного моря?". "Це неможливо передбачити, але те, що я вже знаю, це те, що наші дії в ці найближчі дні та наступні тижні матимуть вирішальне значення для формування наступних п’яти-десяти років", - зазначив Брекельманс.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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