Министр обороны Нидерландов: Зеленский не должен соглашаться на соглашение, которое приведет к "междувоенному периоду"

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский не должен соглашаться на соглашение, которое приведет к "межвоенному периоду". Об этом он сказал на Парижском форуме по вопросам обороны и стратегии во вторник, пишет УНН со ссылкой на Reuters и The Guardian.

Президент Зеленский не должен соглашаться на соглашение, которое приведет к какому-то межвоенному периоду, когда на горизонте постоянно маячит агрессия - сказал Брекельманс.

"Ему нужно вести переговоры с позиции силы", - добавил Брекельманс.

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

При этом он заявил, что "путин очень четко дал понять, что Украина не является его последней остановкой в его кампании к имперскому прошлому".

"Он будет продолжать свои агрессивные, захватнические попытки увеличить влияние и территорию Российской империи ради своей мечты восстановить "русский мир". Это мечта для путина, и это кошмар для остальной Европы. Настало время дать путину понять, что его мечты не совпадают с реальностью", - указал он.

Брекельманс также отметил, что "Соединенные Штаты четко дали понять, что их поддержка Украины больше не является данностью, и десятилетиями зависимость Европы от США больше не может восприниматься как должное. Напротив, ее нужно заработать. Поэтому Европе нужно укрепить свою архитектуру безопасности, и у нас не так много времени, чтобы сделать это правильно".

"Мы должны преодолеть комплекс неполноценности. Мы сильнее, чем мы думаем, и эта сила нам понадобится для нашей безопасности", - подчеркнул глава Минобороны Нидерландов.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс также выступил на конференции в Париже сегодня утром, предупредив, что "Европа стоит на распутье", поскольку "шок, который навязывает россия, лишь растет" и "у нас нет много времени, чтобы исправить это, у нас есть лишь один шанс".

Трамп угрожает отказать в защите странам НАТО, которые мало тратят на оборону

В очень резком намеке, как указывает The Guardian, Брекельманс намекнул на недавние комментарии Трампа относительно статьи 5 НАТО.

"НАТО было создано в 1949 году, чтобы предотвратить будущие войны благодаря единой силе. И сегодня, когда мы идем к входу в штаб-квартиру НАТО, мы проходим мимо большого куска Берлинской стены с левой стороны, это символ конца холодной войны, [и] с правой стороны мы видим перекрученный и изувеченный кусок стали с башен-близнецов, напоминание о 11 сентября и напоминание о влиянии терроризма. Это также напоминание о том, что наши американские союзники просят о помощи, и напоминание о том, что европейские союзники отвечают на этот призыв", - указал он.

В резком напоминании о том, что поставлено на карту, он добавил: "Я не могу не спрашивать, какие реликвии войны будут стоять рядом с этими через пять-десять лет? Будет ли это кусок бетона от жилого дома в Харькове? Это будет часть интернет-кабеля с Северного моря?". "Это невозможно предсказать, но то, что я уже знаю, это то, что наши действия в эти ближайшие дни и следующие недели будут иметь решающее значение для формирования следующих пяти-десяти лет", - отметил Брекельманс.

"путин неоднократно доказывал, что он враждебный сосед": фон дер Ляйен указала на необходимость всплеска в обороне Европы и гарантий безопасности для Украины