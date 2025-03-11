Министр обороны Нидерландов: Зеленский не должен соглашаться на соглашение, которое приведет к "междувоенному периоду"

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 17022 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 32078 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 66581 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 216142 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 124065 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392856 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311718 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213993 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244344 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255190 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2.2м/с
63%
Популярные новости

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46810 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133549 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15919 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15362 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

18:13 • 12863 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133563 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 216142 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392856 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255029 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311718 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3784 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15372 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46825 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72368 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57431 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Министр обороны Нидерландов: Зеленский не должен соглашаться на соглашение, которое приведет к "междувоенному периоду"

Киев • УНН

 • 19165 просмотра

Рубен Брекельманс на Парижском форуме предостерег от согласия Украины на сделки, которые приведут к "междувоенному периоду", и призвал Европу укреплять безопасность. Он подчеркнул, что США больше не гарантируют автоматическую поддержку, поэтому ЕС должен действовать самостоятельно.

Министр обороны Нидерландов: Зеленский не должен соглашаться на соглашение, которое приведет к "междувоенному периоду"

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский не должен соглашаться на соглашение, которое приведет к "межвоенному периоду". Об этом он сказал на Парижском форуме по вопросам обороны и стратегии во вторник, пишет УНН со ссылкой на Reuters и The Guardian.

Президент Зеленский не должен соглашаться на соглашение, которое приведет к какому-то межвоенному периоду, когда на горизонте постоянно маячит агрессия

- сказал Брекельманс.

"Ему нужно вести переговоры с позиции силы", - добавил Брекельманс.

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления11.03.25, 13:17 • 126203 просмотра

При этом он заявил, что "путин очень четко дал понять, что Украина не является его последней остановкой в его кампании к имперскому прошлому".

"Он будет продолжать свои агрессивные, захватнические попытки увеличить влияние и территорию Российской империи ради своей мечты восстановить "русский мир". Это мечта для путина, и это кошмар для остальной Европы. Настало время дать путину понять, что его мечты не совпадают с реальностью", - указал он.

Брекельманс также отметил, что "Соединенные Штаты четко дали понять, что их поддержка Украины больше не является данностью, и десятилетиями зависимость Европы от США больше не может восприниматься как должное. Напротив, ее нужно заработать. Поэтому Европе нужно укрепить свою архитектуру безопасности, и у нас не так много времени, чтобы сделать это правильно".

"Мы должны преодолеть комплекс неполноценности. Мы сильнее, чем мы думаем, и эта сила нам понадобится для нашей безопасности", - подчеркнул глава Минобороны Нидерландов.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс также выступил на конференции в Париже сегодня утром, предупредив, что "Европа стоит на распутье", поскольку "шок, который навязывает россия, лишь растет" и "у нас нет много времени, чтобы исправить это, у нас есть лишь один шанс".

Трамп угрожает отказать в защите странам НАТО, которые мало тратят на оборону06.03.25, 23:40 • 29616 просмотров

В очень резком намеке, как указывает The Guardian, Брекельманс намекнул на недавние комментарии Трампа относительно статьи 5 НАТО.

"НАТО было создано в 1949 году, чтобы предотвратить будущие войны благодаря единой силе. И сегодня, когда мы идем к входу в штаб-квартиру НАТО, мы проходим мимо большого куска Берлинской стены с левой стороны, это символ конца холодной войны, [и] с правой стороны мы видим перекрученный и изувеченный кусок стали с башен-близнецов, напоминание о 11 сентября и напоминание о влиянии терроризма. Это также напоминание о том, что наши американские союзники просят о помощи, и напоминание о том, что европейские союзники отвечают на этот призыв", - указал он.

В резком напоминании о том, что поставлено на карту, он добавил: "Я не могу не спрашивать, какие реликвии войны будут стоять рядом с этими через пять-десять лет? Будет ли это кусок бетона от жилого дома в Харькове? Это будет часть интернет-кабеля с Северного моря?". "Это невозможно предсказать, но то, что я уже знаю, это то, что наши действия в эти ближайшие дни и следующие недели будут иметь решающее значение для формирования следующих пяти-десяти лет", - отметил Брекельманс.

"путин неоднократно доказывал, что он враждебный сосед": фон дер Ляйен указала на необходимость всплеска в обороне Европы и гарантий безопасности для Украины11.03.25, 11:57 • 22701 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаполитикаНовости Мира
Хранитель
NATO
Нидерланды
Украина
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,052.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,819.20