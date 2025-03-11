Министр обороны Нидерландов: Зеленский не должен соглашаться на соглашение, которое приведет к "междувоенному периоду"
Киев • УНН
Рубен Брекельманс на Парижском форуме предостерег от согласия Украины на сделки, которые приведут к "междувоенному периоду", и призвал Европу укреплять безопасность. Он подчеркнул, что США больше не гарантируют автоматическую поддержку, поэтому ЕС должен действовать самостоятельно.
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский не должен соглашаться на соглашение, которое приведет к "межвоенному периоду". Об этом он сказал на Парижском форуме по вопросам обороны и стратегии во вторник, пишет УНН со ссылкой на Reuters и The Guardian.
Президент Зеленский не должен соглашаться на соглашение, которое приведет к какому-то межвоенному периоду, когда на горизонте постоянно маячит агрессия
"Ему нужно вести переговоры с позиции силы", - добавил Брекельманс.
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При этом он заявил, что "путин очень четко дал понять, что Украина не является его последней остановкой в его кампании к имперскому прошлому".
"Он будет продолжать свои агрессивные, захватнические попытки увеличить влияние и территорию Российской империи ради своей мечты восстановить "русский мир". Это мечта для путина, и это кошмар для остальной Европы. Настало время дать путину понять, что его мечты не совпадают с реальностью", - указал он.
Брекельманс также отметил, что "Соединенные Штаты четко дали понять, что их поддержка Украины больше не является данностью, и десятилетиями зависимость Европы от США больше не может восприниматься как должное. Напротив, ее нужно заработать. Поэтому Европе нужно укрепить свою архитектуру безопасности, и у нас не так много времени, чтобы сделать это правильно".
"Мы должны преодолеть комплекс неполноценности. Мы сильнее, чем мы думаем, и эта сила нам понадобится для нашей безопасности", - подчеркнул глава Минобороны Нидерландов.
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс также выступил на конференции в Париже сегодня утром, предупредив, что "Европа стоит на распутье", поскольку "шок, который навязывает россия, лишь растет" и "у нас нет много времени, чтобы исправить это, у нас есть лишь один шанс".
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В очень резком намеке, как указывает The Guardian, Брекельманс намекнул на недавние комментарии Трампа относительно статьи 5 НАТО.
"НАТО было создано в 1949 году, чтобы предотвратить будущие войны благодаря единой силе. И сегодня, когда мы идем к входу в штаб-квартиру НАТО, мы проходим мимо большого куска Берлинской стены с левой стороны, это символ конца холодной войны, [и] с правой стороны мы видим перекрученный и изувеченный кусок стали с башен-близнецов, напоминание о 11 сентября и напоминание о влиянии терроризма. Это также напоминание о том, что наши американские союзники просят о помощи, и напоминание о том, что европейские союзники отвечают на этот призыв", - указал он.
В резком напоминании о том, что поставлено на карту, он добавил: "Я не могу не спрашивать, какие реликвии войны будут стоять рядом с этими через пять-десять лет? Будет ли это кусок бетона от жилого дома в Харькове? Это будет часть интернет-кабеля с Северного моря?". "Это невозможно предсказать, но то, что я уже знаю, это то, что наши действия в эти ближайшие дни и следующие недели будут иметь решающее значение для формирования следующих пяти-десяти лет", - отметил Брекельманс.
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