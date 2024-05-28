Міністр оборони Естонії: ЄС має підвищити межу для підготовки українських військових до 100 тисяч
Київ • УНН
Міністр оборони Естонії закликає збільшити підготовку українських військових до 100 000 і відправити більше боєприпасів в Україну на тлі ескалації тиску з боку росії.
Європейський Союз повинен збільшити підготовку українських військових до 100 тисяч і відправити більше боєприпасів Україні. Про це сказав міністр оборони Естонії Ханно Пеувкур у вівторок перед початком засідання міністрів оборони країн ЄС, пише УНН.
Ми бачимо, що відбувається в Харківській області, тому я вважаю, що це дуже-дуже важливо відправити боєприпаси. Але на додаток до цього я також вважаю, що ми повинні надіслати дуже чітке повідомлення росії, а також Україні, що ми готові також збільшити навчальні місії. Євросоюз пообіцяв збільшити EUMAM з 40 тисяч до 60 тисяч, це буде зроблено. Але я вважаю, що цього недостатньо. Тому що рф чинить більший тиск. Це означає, що нам потрібно підвищити межу, я вважаю, що нормально чітко надіслати, що ми досягнемо 100 000, навчаючи українських солдатів, але, звичайно, це також означає, що українці можуть дати нам солдатів, щоб навчати
З приводу питання щодо дозволу для України вражати цілі на території росії, Певкур, як пише Bloomberg, заявив: "Я щиро сподіваюся, що всі країни, які мають ці активи, також дадуть дозвіл Україні. Це не може бути нормальним, що росіяни атакують з глибини українську територію, а українці борються з однією рукою за спиною".
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