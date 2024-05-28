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Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области
Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"
От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе
В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известноЭксклюзив
Министр обороны Эстонии: ЕС должен повысить предел для подготовки украинских военных до 100 тысяч
Министр обороны Эстонии призывает увеличить подготовку украинских военных до 100 000 и отправить больше боеприпасов в Украину на фоне эскалации давления со стороны России.
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
Сегодня Высший антикоррупционный суд будет избирать меру пресечения для бывшего заместителя главы Офиса Президента Андрея Смирнова, которого подозревают в незаконном обогащении на 15,7 миллиона гривен.
Канада приютила почти 287 тысяч украинских искателей убежища
Канада предоставила убежище почти 287 000 украинских искателей убежища в рамках Канадско-украинской программы предоставления разрешений на экстренные поездки в период с марта 2022 по март 2024 года.
На Филиппинах семеро погибших после шторма Эвиньяр
Семь человек погибли на Филиппинах из-за тропического шторма Эвиньяр, который принес сильный ветер, проливные дожди и вызвал перебои в работе аэропортов, морских портов и электроснабжения.
На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок
На платформе оборонного кластера Brave1 зарегистрировано более 1800 оборонных разработок, в том числе более 200 наземных роботизированных комплексов, из которых 21 разработка кодифицирована по стандартам НАТО и готова к государственному заказу.
«Имеет полное право»: президент Чехии поддержал удары Украины западным оружием по территории рф
Премьер-министр Чехии Петр Фиала поддержал право Украины использовать западное оружие для нанесения ударов по российской территории, назвав такую позицию "просто логичной", поскольку Украина защищается от российской агрессии.
россия не имеет в Беларуси сухопутных подразделений, которые могли бы на данный момент нести угрозу Украине - Демченко
Россия не имеет наземных подразделений в Беларуси, которые могли бы сейчас представлять угрозу для Украины, несмотря на совместные учения ВВС и ПВО с Беларусью.
Минкульт проверит состояние Почаевской Лавры, которой пользуется УПЦ МП
Министерство культуры создало комиссию для проверки состояния Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника, в том числе Свято-Успенской Почаевской лавры, которая была передана УПЦ (МП) в безвозмездное пользование в 2003 году.
В оккупированной Каховке коллаборационисты опубликовали список "бесхозных" помещений - Центр сопротивления
Во временно оккупированной Каховке Херсонской области коллаборационисты составили список из 16 домов с конкретными адресами, предложив владельцам явиться с российским паспортом и документом на право собственности в течение 30 дней, иначе дома будут переданы оккупационным властям в процессе так называемой "национализации".
Пограничники не наблюдают на других участках Харьковщины угрозы, как в Липцах и Волчанске - Демченко
Пограничники не наблюдают других районов Харьковской области, где враг мог бы начать наступление, подобное Липцам и Волчанску, но на этих участках ведутся активные действия, чтобы не допустить продвижения врага вглубь территории Украины.