Министр обороны Эстонии: ЕС должен повысить предел для подготовки украинских военных до 100 тысяч

Европейский Союз должен увеличить подготовку украинских военных до 100 тысяч и отправить больше боеприпасов Украине. Об этом сказал министр обороны Эстонии Ханно Пеувкур во вторник перед началом заседания министров обороны стран ЕС, пишет УНН.

Мы видим, что происходит в Харьковской области, поэтому я считаю, что это очень-очень важно отправить боеприпасы. Но в дополнение к этому я также считаю, что мы должны послать очень четкое сообщение России, а также Украине, что мы готовы также увеличить учебные миссии. Евросоюз пообещал увеличить EUMAM с 40 тысяч до 60 тысяч, это будет сделано. Но я считаю, что этого недостаточно. Потому что РФ оказывает большее давление. Это означает, что нам нужно повысить предел, я считаю, что нормально четко послать, что мы достигнем 100 000, обучая украинских солдат, но, конечно, это также означает, что украинцы могут дать нам солдат, чтобы обучать