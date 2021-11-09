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Міністр оборони США обговорив ситуацію на кордоні Росії та України з колегами у Європі

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Міністр оборони США Ллойд Остін занепокоєний стягуванням російських військ до кордону з Україною і обговорив ситуацію з колегами в Європі. Про це заявив у вівторок на брифінгу для журналістів речник Пентагону Джон Кірбі, передає УНН. Стенограму брифінгу наводить прес-служба американського військового відомства.

Міністр оборони США обговорив ситуацію на кордоні Росії та України з колегами у Європі

Цитата

"Ми продовжуємо стежити (за ситуацією). <...> Міністр, як і раніше, стурбований цим нарощуванням (сил), ми продовжуємо уважно стежити. Він (Остін) <...> як і раніше підтримує контакти з представниками військового керівництва високого рангу тут, у Пентагоні, а також у Європі", - сказав Кірбі. 

Контекст

Наприкінці позаминулого тижня про стягування російських військових до кордону з Україною повідомила The Washington Post.

Американські і європейські чиновники заявили виданню, що бачать “незвичайні переміщення техніки і військових на західному фланзі Росії” і почали фіксувати це після завершення російсько-білоруських навчань “Захід-2021”, які відбулися з 10 по 15 вересня. У матеріалі наголошується, що пересування військ відбувається на фоні того, що Росія зайняла більш жорстку позицію щодо України, а конфлікт на Донбасі “увійшов в нову стадію”.

Згодом видання Politico опублікувало супутникові знімки, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову концентрує війська і військову техніку на кордоні з Україною.

Пентагон заявив, що слідкує за нарощуванням російських військ біля кордонів України.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр після цього зазначила, що нинішню ситуацію із передислокуванням російських військ українські військові спостерігають на постійній основі. Довкола українського кордону та на тимчасово окупованих територіях Донеччини і Луганщини Росія постійно дислокує близько 90 тисяч солдатів.

За її словами, Росія не відмовиться від своєї агресивної політики щодо України і вже взимку, за даними розвідки, РФ планує збільшити кількість військового контингенту на кордоні із Україною.

Напередодні стало відомо, що воєнна розвідка відзвітує у комітеті Ради через ситуацію на кордоні з РФ.

Втім, напередодні речник президента України Сергій Никифоров заявив, що Україна не має підтвердження інформації про нарощування військових на кордоні з Україною, яку поширили американські ЗМІ, Міністерство оборони називає ці повідомлення елементами психологічного чи пропагандистського тиску.

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