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Мінфін переводить працівників на дистанційну роботу

Мінфін переводить працівників на дистанційну роботу

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Міністерство фінансів з 16 березня переводить частину працівників на дистанційну форму роботи. Пов’язано це з поширенням коронавірусної інфекції. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства.

“Міністерство фінансів працює в штатному режимі та продовжує виконувати усі свої функції. Керівний склад Мінфіну присутній на своїх робочих місцях.

Водночас задля збереження здоров’я співробітників міністерства та з метою зниження ризиків поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої вірусом COVID-19 (коронавірус), частина працівників Мінфіну виконуватимуть свою роботу дистанційно з понеділка, 16 березня 2020 року. Передовсім ідеться про осіб, які мають дітей. Технічні можливості для дистанційного режиму роботи вже забезпечено”, — йдеться у повідомленні.

Повідомляється також, що всі закордонні відрядження скасовано, а офіційні зустрічі проводитимуться в режимі конференц-дзвінків.

Нагадаємо, в Україні для недопущення розповсюдження коронавірусу запроваджені карантинні заходи.

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