Мінфін переводить працівників на дистанційну роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Міністерство фінансів з 16 березня переводить частину працівників на дистанційну форму роботи. Пов’язано це з поширенням коронавірусної інфекції. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства.
“Міністерство фінансів працює в штатному режимі та продовжує виконувати усі свої функції. Керівний склад Мінфіну присутній на своїх робочих місцях.
Водночас задля збереження здоров’я співробітників міністерства та з метою зниження ризиків поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої вірусом COVID-19 (коронавірус), частина працівників Мінфіну виконуватимуть свою роботу дистанційно з понеділка, 16 березня 2020 року. Передовсім ідеться про осіб, які мають дітей. Технічні можливості для дистанційного режиму роботи вже забезпечено”, — йдеться у повідомленні.
Повідомляється також, що всі закордонні відрядження скасовано, а офіційні зустрічі проводитимуться в режимі конференц-дзвінків.
Нагадаємо, в Україні для недопущення розповсюдження коронавірусу запроваджені карантинні заходи.