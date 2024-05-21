Міненерго та Укренерго мають розробити проєкт щодо "справедливих графіків" відключень споживачів
Київ • УНН
Український уряд доручив Міністерству енергетики та" Укренерго " розробити проект постанови, що встановлює справедливі графіки споживання електроенергії для всіх споживачів і визначає пріоритетне електропостачання критично важливих об'єктів інфраструктури.
Уряд доручив Міненерго та Укренерго розробити проєкт постанови, що встановить справедливі графіки споживання електроенергії для всіх користувачів та визначить пріоритети в електропостачанні для критично важливих об’єктів. Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду, пише УНН.
Міненерго та Укренерго, надано доручення розробити проєкт відповідної Урядову постанови, щодо справедливих та рівномірних графіків споживачів. Цей документ, також має містити перелік критично важливих для держави об’єктів, які потребують пріоритетного електропостачання та розподіл граничної потужності між іншими споживачами, які не входять до переліку критично важливих
Нагадаємо
Заступник міністра енергетики України Микола Колісник заявив, що західні партнери надають технічну допомогу, щоб допомогти Україні відремонтувати та відновити електроенергетичний сектор, який постраждав від російських атак.