Міненерго та Укренерго мають розробити проєкт щодо "справедливих графіків" відключень споживачів

Уряд доручив Міненерго та Укренерго розробити проєкт постанови, що встановить справедливі графіки споживання електроенергії для всіх користувачів та визначить пріоритети в електропостачанні для критично важливих об’єктів. Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду, пише УНН.

Міненерго та Укренерго, надано доручення розробити проєкт відповідної Урядову постанови, щодо справедливих та рівномірних графіків споживачів. Цей документ, також має містити перелік критично важливих для держави об’єктів, які потребують пріоритетного електропостачання та розподіл граничної потужності між іншими споживачами, які не входять до переліку критично важливих