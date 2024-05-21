Минэнерго и Укрэнерго должны разработать проект по "справедливым графикам" отключений потребителей

Правительство поручило Минэнерго и Укрэнерго разработать проект постановления, который установит справедливые графики потребления электроэнергии для всех пользователей и определит приоритеты в электроснабжении для критически важных объектов. Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства, пишет УНН.

Минэнерго и Укрэнерго, дано поручение разработать проект соответствующего правительственного постановления, относительно справедливых и равномерных графиков потребителей. Этот документ, также должен содержать перечень критически важных для государства объектов, требующих приоритетного электроснабжения и распределение предельной мощности между другими потребителями, которые не входят в перечень критически важных - сказал Шмыгаль.

Напомним

Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник заявил, что западные партнеры оказывают техническую помощь , чтобы помочь Украине отремонтировать и восстановить электроэнергетический сектор, пострадавший от российских атак.