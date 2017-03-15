Миколаївський боксер С.Дерев'янченко нокаутував непереможного К.Расселла
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 15 березня. УНН. В ніч з 14 на 15 березня в американському місті Туніка, штат Міссісіпі професійний боксер з Миколаєва Сергій Дерев'янченко, який виступає у середній вазі, здолав раніше непеможного ямайця Кемаля Расселла. Про це український спортсмен написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє УНН.
С.Дерев’янченко нокаутував суперника у пятому раунді і таким чином здобув свою десяту перемогу на професійному рингу.
Довідка УНН: С.Дерев’янченко розпочав кар’єру професійного боксера наприкінці 2015 року. Спортсмен є чемпіоном України, бронзовим призером чемпіонату світу 2007 року у американському Чикаго та учасником Олімпійських ігор 2008 року у китайському Пекіні у середній ваговій категорії. Народився у Феодосії, постійно мешкає та тренується в Миколаєві.
Нагадаємо, чемпіон світу за версією WBO у важкій вазі українець Олександр Усик заявив щодо припинення співпраці із наставником з США Джеймсом алі Баширом.