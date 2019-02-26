Microsoft представила друге покоління шолома доповненої реальності HoloLens

Шоломи і окуляри доповненої реальності дозволяють накладати зображення віртуальних об'єктів на реальний світ. У більшості подібних пристроїв використовуються напівпрозорі панелі, що відображають зображення з проектора в очі користувача або лазерні випромінювачі, що проектують його прямо на сітківку. Подібні пристрої представили вже багато компаній, в тому числі Microsoft, Google і Intel, однак за кілька років свого існування цей клас пристроїв залишився експериментальним і рідко використовується звичайними користувачами. Цьому виною декілька причин, в тому числі економічні і технологічні. По-перше, більшість подібних пристроїв коштує понад тисячу доларів, а у випадку з HoloLens першого покоління ціна досягала три тисячі доларів. По-друге, поки у всіх серійних носіїв пристроїв доповненої реальності досить обмежений кут огляду, через що навколо активної області, в якій можуть відображатися віртуальні об'єкти, є велика сліпа зона, де користувач бачить тільки реальний світ.

При розробці нового покоління HoloLens інженери Microsoft провели роботу над другим з цих недоліків і збільшили поле відображення приблизно вдвічі (спочатку він був 30×17 градусів, але тепер компанія не назвала точних цифр). Екрани в новому HoloLens працюють завдяки лазерному проектора за Мікроелектромеханічними дзеркалами. Вони відхиляються з частотою 54 тисячі герц, завдяки чому лазер формує зображення на мікровирезах на склі перед очима користувача. Компанія не розкриває точний дозвіл екрана, відзначаючи, що воно становить 2K, а співвідношення сторін становить три до двох.

Крім екрану інженери компанії поліпшили й інші деталі пристрою. HoloLens 2 працює під управлінням процесора Qualcomm Snapdragon 850, доповненого сопроцессором Holographic Processing Unit другого покоління, який відповідає за збір і попередню обробку інформації з датчиків шолома. В якості основного датчика в пристрої використовується Azure Kinect, який використовує дані зі звичайною камери і час прогонової датчика для створення об'ємної карти приміщення і розпізнавання об'єктів в ньому. Це дозволяє, наприклад, закріплювати віртуальні об'єкти на реальних. Крім того, завдяки застосуванню нейромережевих алгоритмів система семантично сегментує дані з датчиків, що дозволяє класифікувати об'єкти перед шоломом по типам.

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Також в шоломі використовується звичайна камера з роздільною здатністю 8 мегапікселів і система відстеження рук, яка за даними з датчиків в реальному часі створює їх модель, що дозволяє користувачам взаємодіяти з віртуальними об'єктами. Ще одним нововведенням в HoloLens 2 стали датчики рухів очей, що дозволяють керувати програмами за допомогою погляду, а також авторизуватися в них через систему біометричної аутентифікації Windows Hello. Microsoft заявила, що орієнтується не на звичайних людей, а на компанії, які будуть використовувати шолом для більш ефективної роботи. HoloLens 2 стане доступний пізніше у 2019 році за ціною 3500 доларів при покупці або 125 доларів, якщо застосовувати за передплатою.

Разом з HoloLens 2 компанія анонсувала програму, що дозволяє великим замовникам розробляти версії HoloLens 2, адаптовані для своїх потреб. Як приклад Microsoft показала каску Trimble XR10 з інтегрованим шоломом доповненої реальності. Мабуть, схожим чином компанія збирається адаптувати свій шолом доповненої реальності для потреб американської армії, яка в кінці 2018 року підписала з Microsoft контракт на 480 мільйонів доларів, що припускає постачання ста тисяч шоломів. Ще одним результатом роботи з іншими компаніями стала підтримка ігрового движка Unreal Engine, що розробляється компанією Epic Games.

Варто відзначити, що висока ціна характерна і для інших шоломів і очок доповненої реальності. Наприклад, в минулому році свої перші AR-окуляри випустила компанія Magic Leap і їх ціна складає 2295 доларів. Розробники стверджують, що в Magic Leap One встановлені екрани світлового поля, що зберігають дані про глибину на зображенні.

Як повідомляв УНН, компанія Facebook у вересні представила окуляри віртуальної реальності Oculus Quest.