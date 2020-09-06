"Ми такого ніколи не бачили": миколаївський громадський діяч про масштабне будівництво доріг

"Те, що ми бачимо зараз, і це незаперечний факт - йде безпрецедентне будівництво... У нас у Миколаївській області ми такого не бачили ніколи. У нас в області були, не побоюся і це підтверджують багато водіїв України, кілька так званих "доріг смерті" - доріг, де були ями з людський зріст. Те, що ми бачимо зараз - це дуже круто. Тому я вважаю, що тут просто по пріоритетам діє команда Президента", - зазначив він.

Нові дороги важливо не тільки побудувати, але і зберегти, продовжує Клецов. У цьому плані дуже важливий запуск річкового транспорту.

"У річковому транспорті є вільні потужності і можна довантажувати", - каже Клецов і додає, що цей запуск не повинен бути розтягнутим у часі, інакше нові дороги будуть знову руйнуватися.

На думку Клецова, в Україні також необхідні платні дороги і необоротне покарання за перевантаження фур. Що стосується локально Миколаївської області, то там критично не вистачає об'їзної дороги.

"Буквально недавно прийняли поправку, що на наступний рік буде закладено бюджет про будівництво об'їзної дороги міста Миколаєва", - резюмував він.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що програма Президента "Велике будівництво" на цей рік буде реалізована в обумовлені терміни. У той же час, за його словами, до кінця року планується запуск 50 комплексів автоматичного зважування фур у русі, а у ВР вирішується питання запуску річкового транспорту. Також Криклій має намір зобов'язати порти зважувати вантажі при прийомі.