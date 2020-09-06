"Мы такого никогда не видели": николаевский общественник о масштабном строительстве дорог

"То, что мы видим сейчас, и это неоспоримый факт - идет беспрецедентное строительство... У нас в Николаевской области мы такого не видели никогда. У нас в области были, не побоюсь и это подтверждают многие водители Украины, несколько так называемых "дорог смерти" - дорог, где были ямы с человеческий рост. То, что мы видим сейчас - это очень круто. Поэтому я считаю, что здесь просто по приоритетам действует команда Президента", - отметил он.

Новые дороги важно не только построить, но и сохранить, продолжает Клецов. В этом плане очень важен запуск речного транспорта.

"В речном транспорте свободные мощности и можно подгружать", - говорит Клецов и добавляет, что этот запуск не должен быть растянутым во времени, иначе новые дороги будут снова разрушаться.

По мнению Клецова, в Украине также необходимы платные дороги и необратимое наказание за перегрузку фур. Что касается локально Николаевской области, то там критически не хватает объездной дороги.

"Буквально недавно приняли поправку, что на следующий год будет заложено бюджет о строительстве объездной дороги города Николаева", - резюмировал он.

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что программа Президента "Большая стройка" на этот год будет реализована в оговоренные сроки. В то же время, по его словам, до конца года планируется запуск 50 комплексов автоматического взвешивания фур в движении, а в ВР решается вопрос запуска речного транспорта. Также Криклий намерен обязать порты взвешивать грузы при приеме.