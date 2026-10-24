Metro у росії передала 1 млрд рублів фонду підтримки армії рф

Німецька торгова мережа Metro у росії передала 1 мільярд рублів у фонд, який підтримує армію країни-агресорки. Про це повідомляє DW, інформує УНН.

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Зазначається, що Metro передала у фонд "Народний фронт. Все для Перемоги!" приблизно 12,4 мільйона доларів. Кошти планують направити на закупівлю техніки в зоні "спецоперації" для вирішення "термінових питань з придбанням потужного транспорту, систем зв'язку та розвідки, боротьби з безпілотниками".

"Metro AG рішуче дистанціюється від будь-якої підтримки російської війни проти України. Фінансування чи підтримка військових дій суперечать як нашій позиції, так і принципам ведення нашого бізнесу відповіли на запит видання у німецькій компанії.

Там уточнили, що з 28 вересня після передачі російської Metro під тимчасове зовнішнє управління, німецька компанія втратила операційний контроль над підрозділом в рф.

Нагадаємо

За даними росЗМІ, російський диктатор володимир путін передав у тимчасове управління російський бізнес продуктової мережі Metro Cash & Carry, який експерти оцінюють в 50-80 млрд руб.

Продовжує розвивати свій бізнес в рф: Metro Cash & Carry внесено до переліку міжнародних спонсорів війни