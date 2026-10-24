Немецкая торговая сеть Metro в России передала 1 миллиард рублей в фонд, поддерживающий армию страны-агрессора. Об этом сообщает DW, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что Metro передала в фонд «Народный фронт. Всё для Победы!» около 12,4 миллиона долларов. Средства планируют направить на закупку техники в зоне «спецоперации» для решения «срочных вопросов с приобретением мощного транспорта, систем связи и разведки, борьбы с беспилотниками».

«Metro AG решительно дистанцируется от любой поддержки российской войны против Украины. Финансирование или поддержка военных действий противоречат как нашей позиции, так и принципам ведения нашего бизнеса ответили на запрос издания в немецкой компании.

Там уточнили, что с 28 сентября после передачи российской Metro под временное внешнее управление немецкая компания утратила операционный контроль над подразделением в РФ.

Напомним

По данным росСМИ, российский диктатор владимир путин передал во временное управление российский бизнес продуктовой сети Metro Cash & Carry, который эксперты оценивают в 50–80 млрд рублей.

Продолжает развивать свой бизнес в рф: Metro Cash & Carry внесено в перечень международных спонсоров войны