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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Металодетектори, димові шашки та польові "павербанки": які зразки інженерного озброєння експлуатують у ЗСУ та скільки з них - українського виробництва

Київ • УНН

 • 28089 перегляди

Міністерство оборони України дозволило використання у військових частинах близько 40 зразків інженерного озброєння, серед яких понад 20 вітчизняного виробництва - металошукачі, димові детектори, фортифікаційні споруди, акумуляторні батареї, а також генератори, важке обладнання та ремонтні механізми іноземного виробництва.

Металодетектори, димові шашки та польові "павербанки": які зразки інженерного озброєння експлуатують у ЗСУ та скільки з них - українського виробництва

Від початку широкомасштабного вторгнення рф, оборонним відомством України допущено до експлуатації у підрозділах Сил оборони України близько 40 зразків засобів інженерного озброєння. Понад 20 зразків – продукція українських підприємств, передає УНН із посиланням на Міноборони.

Як повдіомили у відомстві, йдеться про розлогий перелік машин, механізмів та інших засобів, призначених для організації інженерного забезпечення військ.

Серед кодифікованих зразків української розробки та виробництва, зокрема, металодетектори, вимірювальні прилади різного призначення, димові шашки, прилади для дистанційного димопуску, збірно-розбірні фортифікаційні конструкції, польові "павербанки" великої місткості та надійності тощо.

Міноборони працює над виділенням додаткових 370 мільярдів на закупівлю озброєння - Умєров29.05.24, 19:52 • 54631 перегляд

В переліку кодифікованих зразків іноземного виробництва – сучасні моделі мобільних генераторів, важка інженерна техніка різного функціоналу, а також – механізми для виконання певного спектру ремонтних робіт та наведення мостових переправ, додали у відомстві.

У Міноборони нагадали, що кодифікація і подальший допуск зразка озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва до експлуатації з присвоєнням йому номенклатурного номера НATO дозволяє закуповувати його за кошти з державного бюджету для підрозділів Сил оборони України.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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