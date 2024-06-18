С начала широкомасштабного вторжения рф, оборонным ведомством Украины допущено к эксплуатации в подразделениях Сил обороны Украины около 40 образцов средств инженерного вооружения. Более 20 образцов - продукция украинских предприятий, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

Как сообщили в ведомстве, речь идет о об обширном перечне машин, механизмов и других средств, предназначенных для организации инженерного обеспечения войск.

Среди кодифицированных образцов украинской разработки и производства, в частности, металлодетекторы, измерительные приборы различного назначения, дымовые шашки, приборы для дистанционного дымопуска, сборно-разборные фортификационные конструкции, полевые "павербанки" большой вместимости и надежности и тому подобное.

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В перечне кодифицированных образцов иностранного производства - современные модели мобильных генераторов, тяжелая инженерная техника различного функционала, а также - механизмы для выполнения определенного спектра ремонтных работ и наведения мостовых переправ, добавили в ведомстве.

В Минобороны напомнили, что кодификация и дальнейший допуск образца вооружения и военной техники отечественного производства к эксплуатации с присвоением ему номенклатурного номера НATO позволяет закупать его за средства из государственного бюджета для подразделений Сил обороны Украины.