Меркель, Макрон і Джонсон закликали Ірак забезпечити підтримку антитерористичної коаліції
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон і прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон закликають владу Іраку забезпечити необхідну підтримку антитерористичній коаліції, яку очолює США. Про це йдеться в спільній заяві лідерів трьох країн, яке в неділю ввечері опублікував в Twitter офіційний представник кабміну ФРН Штеффен Зайберт, передає УНН.
“Ми підкреслюємо нашу підтримку забезпечення суверенітету і безпеки Іраку. Ми підтверджуємо наші зобов’язання щодо продовження боротьби проти “Ісламської держави”, — наголошується в заяві. “Збереження коаліції має важливе значення. У зв’язку з цим ми закликаємо іракську владу надати коаліції необхідну підтримку”, — підкреслили лідери трьох країн.
Раніше іракський парламент проголосував за резолюцію, яка зобов’язує уряд “покласти край військовій присутності іноземних сил в республіці і припинити роботу в рамках угоди з безпеки, укладеного з силами міжнародної антитерористичної коаліції”.
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Зокрема, в рішенні парламенту йдеться про те, що “уряд повинен зробити практичні кроки з припинення будь-якого іноземної військової присутності, заборони використання повітряного простору країни, а також відкликання запиту в міжнародну антитерористичну коаліцію про надання допомоги для боротьби з терористичною організацією “Ісламська держава”.
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Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон відповість ударами по 52 цілях в Ірані, якщо Тегеран вирішить атакувати будь-які американські об’єкти після вбивства іранського генерала.
Нагадаємо, у ніч на 3 січня американські військові поблизу аеропорту Багдада за вказівкою президента США Дональда Трампа ракетним ударом вбили іранського генерала Касема Сулеймані, загинув також заступник керівника шиїтських Сил народної мобілізації Іраку Абу Махді аль-Мухандіс. Прем’єр Іраку назвав такі дії США порушенням суверенітету країни. Згодом президент Трамп звинуватив іранського генерала в причетності до загибелі тисяч американців та в планах убивства ще багатьох громадян США. Водночас держсекретар США Майк Помпео запевнив, що Вашингтон не хоче війни з Тегераном.
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Своєю чергою міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф назвав вбивство іранського генерала “терористичним актом”. Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї пригрозив США “серйозною помстою” за вбивство Сулеймані.