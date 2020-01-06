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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 111024 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 113680 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 112168 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 124842 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 104299 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107488 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107706 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131800 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130594 просмотра

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Меркель, Макрон и Джонсон призвали Ирак обеспечить поддержку антитеррористической коалиции

Меркель, Макрон и Джонсон призвали Ирак обеспечить поддержку антитеррористической коалиции

Киев  •  УНН

 • 15883 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призывают власти Ирака обеспечить необходимую поддержку антитеррористической коалиции, возглавляемой США. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров трех стран, которое в воскресенье вечером опубликовал в Twitter официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, передает УНН.

“Мы подчеркиваем нашу поддержку обеспечения суверенитета и безопасности Ирака. Мы подтверждаем наши обязательства по продолжению борьбы против “Исламского государства”, — отмечается в заявлении. “Сохранение коалиции имеет важное значение. В связи с этим мы призываем иракские власти предоставить коалиции необходимую поддержку”, — подчеркнули лидеры трех стран.

Ранее иракский парламент проголосовал за резолюцию, обязывающую правительство “положить конец военному присутствию иностранных сил в республике и прекратить работу в рамках соглашения по безопасности, заключенного с силами международной антитеррористической коалиции”.

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В частности, в решении парламента говорится, что “правительство должно предпринять практические шаги по прекращению любого иностранного военного присутствия, запрета использования воздушного пространства страны, а также отзыва запроса в международную антитеррористическую коалицию об оказании помощи для борьбы с террористической организацией “Исламское государство”.

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Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ответит ударами по 52 целям в Иране, если Тегеран решит атаковать любые американские объекты после убийства иранского генерала.

Напомним, в ночь на 3 января американские военные вблизи аэропорта Багдада по указанию президента США Дональда Трампа ракетным ударом убили иранского генерала Касема Сулеймани, погиб также заместитель руководителя шиитских сил народной мобилизации Ираке Абу Махди аль-Мухандис. Премьер Ирака назвал такие действия США нарушением суверенитета страны. Впоследствии президент Трамп обвинил иранского генерала в причастности к гибели тысяч американцев и в планах убийства еще многих граждан США. В то же время госсекретарь США Майк Помпео заверил, что Вашингтон не хочет войны с Тегераном.

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В свою очередь министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство иранского генерала “террористическим актом”. Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил США “серьезной местью” за убийство Сулеймани.

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