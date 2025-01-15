Мережею поширюють фейкове відео про відпочинок Першої леді України у Санкт-Моріці - ЦПД

Мережею шириться фейкове відео, про те, що начебто Перша леді України Олена Зеленська відпочиває у гірськолижному курорті Санкт-Моріц. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, пише УНН.

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Зокрема, повідомляється, що відео з фейковою інформацією поширив один із колишніх нардепів України.

Жодних доказів на підтвердження цієї інформації колишній український нардеп не надав. У поширеному ним відео видно лише декількох невідомих осіб, які сідають у кортеж. Жодних чітких ознак, за якими можна було б ідентифікувати Першу леді або будь-кого з її оточення, на відео немає