Мережею поширюють фейкове відео про відпочинок Першої леді України у Санкт-Моріці - ЦПД
Київ • УНН
ЦПД спростував дезінформацію про перебування Першої леді України в гірськолижному курорті Санкт-Моріц. На поширеному відео неможливо ідентифікувати Олену Зеленську чи її оточення.
Мережею шириться фейкове відео, про те, що начебто Перша леді України Олена Зеленська відпочиває у гірськолижному курорті Санкт-Моріц. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, пише УНН.
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Зокрема, повідомляється, що відео з фейковою інформацією поширив один із колишніх нардепів України.
Жодних доказів на підтвердження цієї інформації колишній український нардеп не надав. У поширеному ним відео видно лише декількох невідомих осіб, які сідають у кортеж. Жодних чітких ознак, за якими можна було б ідентифікувати Першу леді або будь-кого з її оточення, на відео немає
Що цікаво, автор відео вказує, що дана інформація є лише припущенням. У Центрі протидії дезінформації нагадують, що подібні інформаційні вкиди спрямовані на дискредитацію президента України Володимира Зеленського та його родини.
Нагадаємо
Центр протидії дезінформації спростував фейкову інформацію про відправку 30 українських операторів БпЛА до Судану. росія поширює дезінформацію через підроблений допис у Facebook для дискредитації України в Африці.