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Мережею поширюють фейкове відео про відпочинок Першої леді України у Санкт-Моріці - ЦПД

Мережею поширюють фейкове відео про відпочинок Першої леді України у Санкт-Моріці - ЦПД

Київ • УНН

 • 53462 перегляди

ЦПД спростував дезінформацію про перебування Першої леді України в гірськолижному курорті Санкт-Моріц. На поширеному відео неможливо ідентифікувати Олену Зеленську чи її оточення.

Мережею шириться фейкове відео, про те, що начебто Перша леді України Олена Зеленська відпочиває у гірськолижному курорті Санкт-Моріц. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, пише УНН.

Деталі 

Зокрема, повідомляється, що відео з фейковою інформацією поширив один із колишніх нардепів України. 

Жодних доказів на підтвердження цієї інформації колишній український нардеп не надав. У поширеному ним відео видно лише декількох невідомих осіб, які сідають у кортеж. Жодних чітких ознак, за якими можна було б ідентифікувати Першу леді або будь-кого з її оточення, на відео немає

- зазначають в ЦПД.

Що цікаво, автор відео вказує, що дана інформація є лише припущенням. У Центрі протидії дезінформації нагадують, що подібні інформаційні вкиди спрямовані на дискредитацію президента України Володимира Зеленського та його родини.

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Нагадаємо 

Центр протидії дезінформації спростував фейкову інформацію про відправку 30 українських операторів БпЛА до Судану. росія поширює дезінформацію через підроблений допис у Facebook для дискредитації України в Африці.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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