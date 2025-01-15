В сети распространяют фейковое видео об отдыхе Первой леди Украины в Санкт-Морице - ЦПД

В сети распространяется фейковое видео о том, что якобы Первая леди Украины Елена Зеленская отдыхает в горнолыжном курорте Санкт-Мориц. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.

Детали

В частности, сообщается, что видео с фейковой информацией распространил один из бывших нардепов Украины.

Никаких доказательств в подтверждение этой информации бывший украинский нардеп не предоставил. В распространенном им видео видно лишь нескольких неизвестных лиц, которые садятся в кортеж. Никаких четких признаков, по которым можно было бы идентифицировать Первую леди или кого-либо из ее окружения, на видео нет