Меган Маркл вперше з’явилася на публіці після повернення до Британії - її помітили з Малалою Юсуфзай

Меган Маркл провела вечір у компанії Малали Юсуфзай у Лондоні під час першого виходу герцогині Сассекської у столиці Великої Британії після повернення до країни. Про це повідомляє видання Page Six, пише УНН.

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Як видно зі світлин, колишня акторка та Юсуфзай вечеряли разом у готелі Claridge’s - п’ятизірковому готелі в самому центрі лондонського району Мейфер.

45-річна Маркл та 29-річна пакистанська активістка у сфері освіти, схоже, були занурені в розмову, сидячи навпроти одна одної.

Довідково

Малала Юсуфзай — пакистанська феміністка, активістка за доступ жінок до освіти у всьому світі, блогерка та авторка автобіографічної книги "Я — Малала". У 2009 році, коли їй було 11 років, вона стала відомою завдяки блогу для BBC, у якому розповідала про життя під режимом талібів.

У 2014 році, у 17-річному віці, Юсуфзай стала лауреаткою Нобелівської премії миру. Також вона отримала премії Сімони де Бовуар та Сахарова.

Нагадаємо

Наприкінці серпня Принц Гаррі, Меган Маркл та їхні діти Арчі й Лілібет повернулися до Великої Британії, після 6 років життя у Каліфорнії. Водночас достеменно невідомо, чому подружжя ухвалило рішення про повернення і як довго вони затримаються у Великій Британії.

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