Меган Маркл поужинала с лауреаткой Нобелевской премии Малалой Юсуфзай

Меган Маркл провела вечер в компании Малалы Юсуфзай в Лондоне во время первого выхода герцогини Сассекской в столице Великобритании после возвращения в страну. Об этом сообщает издание Page Six, пишет УНН.

Детали

Как видно на снимках, бывшая актриса и Юсуфзай вместе ужинали в отеле Claridge’s — пятизвездочном отеле в самом центре лондонского района Мейфэр.

45-летняя Маркл и 29-летняя пакистанская активистка в сфере образования, похоже, были погружены в разговор, сидя напротив друг друга.

Справочно

Малала Юсуфзай — пакистанская феминистка, активистка за доступ женщин к образованию во всем мире, блогер и автор автобиографической книги "Я — Малала". В 2009 году, когда ей было 11 лет, она стала известна благодаря блогу для BBC, в котором рассказывала о жизни при режиме талибов.

В 2014 году, в возрасте 17 лет, Юсуфзай стала лауреатом Нобелевской премии мира. Также она получила премии Симоны де Бовуар и Сахарова.

Напомним

В конце августа принц Гарри, Меган Маркл и их дети Арчи и Лилибет вернулись в Великобританию после 6 лет жизни в Калифорнии. В то же время достоверно неизвестно, почему супруги приняли решение о возвращении и как долго они задержатся в Великобритании.

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