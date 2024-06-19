Медики Одещини отримали сучасні електромобілі для первинної меддопомоги
Київ • УНН
Одеська область отримала від Міністерства охорони здоров'я 4 сучасних електромобіля для лікарів первинної медико-санітарної допомоги для відвідування пацієнтів у віддалених районах, на додаток до 3 аналогічним автомобілям, отриманим раніше.
МОЗ передало медикам Одещини 4 сучасних електромобілі для первинної меддопомоги. Про це пише очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.
Автівки призначені для виїздів сімейних лікарів, вузькоспеціалізованих медиків до пацієнтів у містечка, села та віддалені громади області. Це дозволить медзакладам "первинки" в разі перебоїв з паливом використовувати альтернативний та дешевший вид транспорту
Новий транспорт для роботи отримали:
- КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Арцизької міської ради
- КП "Саратський центр первинної медико-санітарної допомоги"
- КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Куяльницької сільської ради
- КНП "Авангардівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини"
"Місяць тому ще три аналогічних автівки отримали медики з КП "Захарівський центр первинної медико-санітарної допомоги", КНП "Татарбунарський центр первинної медико-санітарної допомоги" та КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Ширяївської селищної ради. Забезпечити лікарям комфортну роботу, а жителям Одещини доступ до необхідних медичних послуг — один із головних пріоритетів нашої роботи. Дякую Міністерству охорони здоровʼя України та Світовому банку, завдяки спільному проекту яких ці сучасні електрокари тепер рятуватимуть життя людей на Одещині", - резюмував Кіпер.
Нагадаємо, сфера охорони здоровʼя для Кіпера є пріоритетним напрямком. Також додамо, що Одеська облдержадміністрація отримала від Міністерства охорони здоров’я України 7 сучасних електромобілів для первинної медичної допомоги.