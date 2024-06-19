Минздрав передал медикам Одесской области 4 современных электромобиля для первичной медпомощи. Об этом пишет глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

Машины предназначены для выездов семейных врачей, узкоспециализированных медиков к пациентам в городки, села и отдаленные громады области. Это позволит медучреждениям "первички" в случае перебоев с топливом использовать альтернативный и более дешевый вид транспорта - информирует Кипер.

Новый транспорт для работы получили:

- КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи" Арцизского городского совета

- КП "Саратский центр первичной медико-санитарной помощи"

- КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи" Куяльницкого сельского совета

- КНП "Авангардная амбулатория общей практики семейной медицины"

"Месяц назад еще три аналогичных автомобиля получили медики из КП "Захаровский центр первичной медико-санитарной помощи", КНП "Татарбунарский центр первичной медико-санитарной помощи" и КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи" Ширяевского поселкового совета. Обеспечить врачам комфортную работу, а жителям Одесской области доступ к необходимым медицинским услугам — один из главных приоритетов нашей работы. Спасибо Министерству здравоохранения Украины и Всемирному банку, благодаря совместному проекту которых эти современные электрокары теперь будут спасать жизни людей в Одесской области", - резюмировал Кипер.

Напомним, сфера здравоохранения для Кипера является приоритетным направлением. Также добавим, что Одесская облгосадминистрация получила от Министерства здравоохранения Украины 7 современных электромобилей для первичной медицинской помощи.