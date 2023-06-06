Майже вся Каховська ГЕС опинилася під водою - показали відео
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Майже вся Каховська ГЕС опинилася під водою. Таке відео публікує Державна прикордонна служба України, передає УНН.
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ДПСУ публікує відео, на якому майже вся Каховська ГЕС опинилася під водою.
Нагадаємо
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині.
Раніше в Укргідроенерго заявили, що Каховська ГЕС через підрив російськими окупантами, повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
Також в Енергоатомі зазначили, що є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована.
Через затоплення, внаслідок російського підриву Каховської ГЕС, станом на 10 ранку з Херсону евакуйовано вже 742 особи.
Через підрив окупантами ГЕС Президент Зеленський скликав екстрене засідання РНБО.
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