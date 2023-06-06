Почти вся Каховская ГЭС оказалась под водой - показали видео
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Почти вся Каховская ГЭС оказалась под водой. Такое видео публикует Государственная пограничная служба Украины, передает УНН.
Детали
ГПСУ публикует видео, на котором почти вся Каховская ГЭС оказалась под водой.
Напомним
6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС на Херсонщине.
Ранее в Укргидроэнерго заявили, что Каховская ГЭС из-за подрыва российскими оккупантами, полностью разрушена и восстановлению не подлежит.
Также в Энергоатоме отметили, что есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая.
Из-за затопления, в результате российского подрыва Каховской ГЭС, по состоянию на 10 утра из Херсона эвакуированы уже 742 человека.
Из-за подрыва оккупантами ГЭС Президент Зеленский созвал экстренное заседание СНБО.
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