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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Почти вся Каховская ГЭС оказалась под водой - показали видео

Киев • УНН

 • 441860 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Почти вся Каховская ГЭС оказалась под водой. Такое видео публикует Государственная пограничная служба Украины, передает УНН.

Почти вся Каховская ГЭС оказалась под водой - показали видео

Детали

ГПСУ публикует видео, на котором почти вся Каховская ГЭС оказалась под водой.

Напомним

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС на Херсонщине.

Ранее в Укргидроэнерго заявили, что Каховская ГЭС из-за подрыва российскими оккупантами, полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Также в Энергоатоме отметили, что есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая. 

Из-за затопления, в результате российского подрыва Каховской ГЭС, по состоянию на 10 утра из Херсона эвакуированы уже 742 человека.

Из-за подрыва оккупантами ГЭС Президент Зеленский созвал экстренное заседание СНБО.

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