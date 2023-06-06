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В Херсоні вже евакуйовано 742 людини - МВС

Київ • УНН

 • 254772 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. Через затоплення, внаслідок російського підриву Каховської ГЕС, станом на 10 ранку з Херсону евакуйовано вже 742 особи. Про це повідомила пресслужба міністерства внутрішніх справ України, пише УНН.

В Херсоні вже евакуйовано 742 людини - МВС

Деталі

“Станом на 10 ранку в Херсоні евакуйовано вже 742 особи”, - йдеться в повідомленні.

Як повідомляють в МВС, ситуація ускладнюється тим, що деякі дороги розмиває. Це унеможливлює проїзд до окремих населених пунктів. Евакуаційні групи шукають інші шляхи.

"Працюємо. Допомагаємо громадянам на звільненій правобережній частині Херсонщини. Переживаємо за наших людей, які залишилися на тимчасово окупованій лівобережній частині регіону, бо для російських терористів життя не має жодної цінності", – прокоментував Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

У відомстві зазначають, що у зоні потенційного затоплення близько 80 населених пунктів. Більшість з них - тимчасово окуповані.

Доповнення

Також голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що в місті вже підтоплені район Гідропарку та Нафтогавані.

У мікрорайоні Острів триває евакуація з трьох пунктів збору. Лежачих і маломобільних вивозять до лікарень.

"Якщо ви знаєте про наявність людей, які потребують допомоги з евакуації - прошу звертатися на гарячу лінію міської адміністрації чи писати мені в особисті повідомлення у фб із вказанням номерів телефонів!!!", - зазначив Мрочко.

Нагадаємо

Через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС у критичній зоні опинилося близько 16 тисячі жителів правого берега Херсонської області.

В області проходить евакуація з таких населених пунктів: село Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, та частково місто Херсон.

Також, Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко розповів, куди телефонувати у разі зникнення людини в зоні підтоплення Херсонської області.

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