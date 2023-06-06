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В Херсоне уже эвакуированы 742 человека - МВД

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 июня. УНН. Из-за затопления, в результате российского подрыва Каховской ГЭС, по состоянию на 10 утра из Херсона эвакуированы уже 742 человека. Об этом сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Украины, пишет УНН.

В Херсоне уже эвакуированы 742 человека - МВД

Детали

“По состоянию на 10 утра в Херсоне эвакуированы уже 742 человека”, - говорится в сообщении.

Как сообщают в МВД, ситуация осложняется тем, что некоторые дороги размывает. Это делает невозможным проезд к отдельным населенным пунктам. Эвакуационные группы ищут другие пути.

"Работаем. Помогаем гражданам на освобожденной правобережной части Херсонщины. Переживаем за наших людей, которые остались на временно оккупированной левобережной части региона, потому что для российских террористов жизнь не имеет никакой ценности", – прокомментировал Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

В ведомстве отмечают, что в зоне потенциального затопления около 80 населенных пунктов. Большинство из них - временно оккупированные.

Дополнение

Также глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что в городе уже подтоплены район Гидропарка и Нефтегавани.

В микрорайоне Остров продолжается эвакуация из трех пунктов сбора. Лежачих и маломобильных вывозят в больницы.

"Если вы знаете о наличии людей, которые нуждаются в помощи по эвакуации - прошу обращаться на горячую линию городской администрации или писать мне в личные сообщения в фб с указанием номеров телефонов!!!", - отметил Мрочко.

Напомним

Из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС в критической зоне оказалось около 16 тысяч жителей правого берега Херсонской области.

В области проходит эвакуация из таких населенных пунктов: село Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепровское, Садовое, и частично город Херсон.

Также, Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко рассказал, куда звонить в случае исчезновения человека в зоне подтопления Херсонской области.

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