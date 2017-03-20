Майже півсотні вогнеборців ліквідовували пожежу в офісному приміщенні у Вінниці

“Пожежа сталася на третьому поверсі офісної будівлі. Відразу було повідомлено про відключення електроструму. Коли рятувальники піднялися гасити пожежу вперше, било струмом, тому повторно було надіслано повідомлення про відключення електроенергії. Лише після цього хлопці приступили до гасіння. О 10:35 пожежа була локалізована, а об 11:21 ліквідована. Наразі проводиться розборка конструкцій. Працювало чотири підрозділи, п’ять автомобілів та 50 осіб особового складу”, — розповів Андрій Бабкін.

Він також додав, що вогонь винищив щонайменше 250 квадратних метрів: ущент вигоріли три кабінети на третьому поверсі та прибудова на четвертому. Остаточна площа пожежі буде встановлена пізніше, наразі з’ясовують причини загоряння.

На місці події досі залишаються співробітники ГУ ДСНС та правоохоронці.

Нагадаємо, внаслідок пожежі, що виникла близько дев’ятої години ранку в одному з офісних приміщень на вул.Бевза у Вінниці, не постраждала жодна людина.